الرئيس الجزائري بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الاثنين، نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الفريق صالح، قدم خلال اللقاء، تقريراً حول الوضع الأمني على المستوى الوطني، ولا سيما على الحدود.
استقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الاثنين، نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الفريق صالح، قدم خلال اللقاء، تقريراً حول الوضع الأمني على المستوى الوطني، ولا سيما على الحدود.
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