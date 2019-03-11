الرئيس الجزائري بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح











رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الاثنين، نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح.وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الفريق صالح، قدم خلال اللقاء، تقريراً حول الوضع الأمني على المستوى الوطني، ولا سيما على الحدود.