شؤون فلسطينية

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح) أن على حماس قراءة تصريحات نتنياهو الأخيرة بشكل جيد، إن أرادت؛ الأمر الذي يؤكد تماماً، أن الأموال الإسرائيلية التي تصل حماس مباشرة، هدفها تعزيز الانقسام، وتحويله لانفصال، وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، كيف لنا أن نفسر اقتطاع الأموال عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيمة مئة وخمسين مليون دولار، من قبل إسرائيل، وإعطاء حماس الأموال بشكل مباشر؟ الأمر الذي يُفسر تماماً حقيقة المواقف والمعادن، بعيداً عن الشعارات الخداعة المغلفة باسم الدين.

وقالت الحركة: إن أربعة قضايا استراتيجية، خططت لها إسرائيل ونفذتها حماس، وهي: الانقسام الذي تم تنفيذه في العام 2007، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كان آخرها رفض حماس التوقيع على ورقة التفاهم في موسكو، تحت حجة رفضها لبند منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومحاولاتهم
 الفاشلة لضرب شرعية الرئيس، أثناء إلقاء كلمته في الأمم المتحدة وترؤسه مجموعة الـ 77 + الصين، وآخرها إخراج حفنة من المضللين، تحت شعار (ارحل) بتحالفهم مع خافيش الليل، وأخيراً تحويل الانقسام إلى انفصال من خلال قبول الأموال الإسرائيلية بشكل مباشر.

يذكر، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو، كان قد صرح اليوم لـ (جيروسالم بوست) أن الأموال التي تدخل لحماس، هدفها المحافظة على الانقسام.

أخبار ذات صلة

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول إرسال الأموال لغزة تكشف حجم مؤامرة (صفقة القرن)

أبو ردينة: تصريحات نتنياهو حول إرسال الأموال لغزة تكشف حجم مؤامرة (صفقة القرن)

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

ملادينوف يُغادر غزة بعد زيارة استمرت ساعات

ملادينوف يُغادر غزة بعد زيارة استمرت ساعات

العمادي يبحث مع رئيس بعثة الرباعية الدولية خطي الكهرباء 161 والغاز لمحطة التوليد بغزة

العمادي يبحث مع رئيس بعثة الرباعية الدولية خطي الكهرباء 161 والغاز لمحطة التوليد بغزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح

أبو شهلا: عدد العاطلين عن العمل بفلسطين سيصل عام 2030 إلى مليون

أبو شهلا: عدد العاطلين عن العمل بفلسطين سيصل عام 2030 إلى مليون

حسين الشيخ: حماس تُعلن رغبتها بإيجاد صيغة حل دائمة لتكريس الانقسام

حسين الشيخ: حماس تُعلن رغبتها بإيجاد صيغة حل دائمة لتكريس الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

الوزيرغنيم يفتتح جملة من المشاريع المائية في محافظة بيت لحم

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد سلامة كعابنة

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح

الحمد الله برحب بالأمير السعودي منصور بن مسلم ويدعو لتكثيف الزيارات العربية

الحمد الله برحب بالأمير السعودي منصور بن مسلم ويدعو لتكثيف الزيارات العربية

بشارة يُطالب النرويج بمساندة السلطة في خطوات التحكيم المقبلة

بشارة يُطالب النرويج بمساندة السلطة في خطوات التحكيم المقبلة

إسماعيل يستنكر محاولة اغتيال حلس ويُحمل حماس المسؤولية

إسماعيل يستنكر محاولة اغتيال حلس ويُحمل حماس المسؤولية

اشتية يدعو للتبرع بتكلفة إعلانات التهاني لـ (SOS).. وهذا ما فعلته المؤسسة

اشتية يدعو للتبرع بتكلفة إعلانات التهاني لـ (SOS).. وهذا ما فعلته المؤسسة

منوعات

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في &#34;غوت تالنت&#34;

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في "غوت تالنت"

&#34;عصام&#34; يُغادر باب الحارة

"عصام" يُغادر باب الحارة

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

ملابس &#34;دُرة&#34; تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

ملابس "دُرة" تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير &#34;فالنتينو&#34; بسبب مرض والده

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير "فالنتينو" بسبب مرض والده

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

عربي

الرئيس الجزائري بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح

الرئيس الجزائري بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يُقدم استقالته وتعيين بدوي خلفاً له

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يُقدم استقالته وتعيين بدوي خلفاً له

سوريا.. مقتل العشرات من تنظيم الدولة بمعركة &#34;الجيب الأخير&#34;

سوريا.. مقتل العشرات من تنظيم الدولة بمعركة "الجيب الأخير"

البرلمان السوداني يخفض مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر

البرلمان السوداني يخفض مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر