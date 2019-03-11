فتح: الأموال الإسرائيلية التي تدخل لحماس هدفها الانفصال

الفاشلة لضرب شرعية الرئيس، أثناء إلقاء كلمته في الأمم المتحدة وترؤسه مجموعة الـ 77 + الصين، وآخرها إخراج حفنة من المضللين، تحت شعار (ارحل) بتحالفهم مع خافيش الليل، وأخيراً تحويل الانقسام إلى انفصال من خلال قبول الأموال الإسرائيلية بشكل مباشر.



يذكر، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو، كان قد صرح اليوم لـ (جيروسالم بوست) أن الأموال التي تدخل لحماس، هدفها المحافظة على الانقسام.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (فتح) أن على حماس قراءة تصريحات نتنياهو الأخيرة بشكل جيد، إن أرادت؛ الأمر الذي يؤكد تماماً، أن الأموال الإسرائيلية التي تصل حماس مباشرة، هدفها تعزيز الانقسام، وتحويله لانفصال، وتصفية القضية الفلسطينية.وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، كيف لنا أن نفسر اقتطاع الأموال عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيمة مئة وخمسين مليون دولار، من قبل إسرائيل، وإعطاء حماس الأموال بشكل مباشر؟ الأمر الذي يُفسر تماماً حقيقة المواقف والمعادن، بعيداً عن الشعارات الخداعة المغلفة باسم الدين.وقالت الحركة: إن أربعة قضايا استراتيجية، خططت لها إسرائيل ونفذتها حماس، وهي: الانقسام الذي تم تنفيذه في العام 2007، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كان آخرها رفض حماس التوقيع على ورقة التفاهم في موسكو، تحت حجة رفضها لبند منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومحاولاتهم