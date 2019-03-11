رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يُقدم استقالته وتعيين بدوي خلفاً له





إلى ذلك، فقد عين الرئيس الجزائري نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائرية، رئيساً للوزراء، خلفا لأويحيى، وتعيين رمطان لعمامرة نائبا له، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وشغل أويحيى، منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ 2012، الحزب الذي يُعد ثاني الأحزاب أهمية في البلاد، وأحد الموالين للنظام الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عام 1962.



وسبق لأويحيى (65 عاماً) أن تقلّد منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (مايو 2003 – مايو 2006)، و(23 يونيو 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن تتغير تسمية المنصب إلى وزير أول، حيث تقلّد المنصب بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012، كما تقلد أيضاً المنصب نفسه في أغسطس 2017 خلفاً لعبد المجيد تبون إلى حين إعلان استقالته اليوم.



وأويحيى خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.



هذا، وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة، تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة، وتغيير النظام، ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، مساء اليوم الاثنين، استقالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته.وقالت الوكالة الرسمية: "إن الرئيس شكر الوزير المستقيل على الجهود التي بذلها أثناء أداء مهامه".