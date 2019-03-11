الرئيس الجزائري بوتفليقة يُعلن عدم ترشحه لولاية خامسة ويؤجل الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، أنه لن يترشح لولاية خامسة، معلناً في الوقت ذاته عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة يوم 18 نيسان/ أبريل 2019، بحسب ما نقلته قناة (النهار) الجزائرية، مساء يوم الاثنين.وقال بوتفليقة: "حالتي الصحية وعمري لا يسمحان لي إلا بأداء واجبي الأخير تجاه الشعب"، مشيراً إلى أنه "لم يكن لدي نية قط للترشح للانتخابات الرئاسية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف: "أتفهم الرسالة التي جاء بها الشباب الجزائري"، مضيفاً: "سأعرض مشروع الدستور، الذي تعده الندوة الوطنية للاستفتاء الشعبي، تنظيم الانتخابات الرئاسية، سيجري بعد حوار وطني شامل".وفي السياق، أكد الرئيس الجزائري، أن الجمهورية الجديدة ستوضع بين أيدي الجيل الجديد من الجزائريين، معلناً في الوقت ذاته، عن البدء بمناقشة إصلاحات عميقة بإشراك واسع للمجتمع المدني.وعاد الرئيس بوتفليقة إلى بلاده مساء الأحد، بعد قضاء أسبوعين في مستشفى سويسري "لإجراء فحوص طبية روتينية"، بحسب الرئاسة الجزائرية.وكان بوتفليقة، البالغ من العمر (82 عاماً)، قد سافر إلى جنيف في 24 شباط/ فبراير بعد يومين من خروج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاج ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة.