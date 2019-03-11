ميلادينوف يغادر غزة بعد زيارة استمرت ساعات

رام الله - دنيا الوطنذكرت مصادر محلية بأن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، غادر قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.وكان ملادينوف وصل إلى قطاع غزة صباح اليوم لمواصلة تطبيق باقي الاتفاقيات، والتي وقعت مؤخراً مع الاونروا والأمم المتحدة بشأن تشغيل 10 آلاف مواطن من القطاع من العمال والخرجين، والتي من المقرر ان يبدأ بالتطبيق خلال الأسبوع الجاري وفقا لتصريحات عدنان أبو حسنة الناطق باسم الاونروا والتي أكد فيها أن الاونروا ستباشر خلال ايام بالاتصال ب640 الف ممن تم اختيارهم للعمل بنظام البطالة ضمن اتفاق الأمم المتحدة مع قطر.