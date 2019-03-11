مطار باكو.. طائرة روسية تهبط اضطراريا بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها





وقالت السفارة لوكالة (نوفوستي) الروسية إن ركاب الطائرة تم إجلاؤهم، فيما تواصل أجهزة الأمن أعمال البحث، مضيفة أن موظفي السفارة لا يتدخلون بالأمر.



من جهته، أشار المكتب الإعلامي للمطار إلى أن اتخاذ قرار بشأن مدة بقاء الركاب في صالاتها وإيوائهم يعود إلى شركة "خطوط أورال الجوية" مباشرة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي لمطار باكو أن طائرة مدنية روسيا هبطت في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الاثنين، بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.وقال المكتب إن طائرة (Airbus A321) التابعة لشركة "خطوط أورال الجوية" الروسية التي كانت تنفذ رحلة من البحرين إلى موسكو "هبطت بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي في الساعة 14:56 بتوقيت باكو"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح المصدر نفسه أن اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها كان سببا لهبوطها الاضطراري.وأوردت السفارة الروسية لدى باكو أن الفحص الأولي للطائرة بعد هبوطها لم يكشف عن وجود متفجرات على متنها.