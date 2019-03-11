سوريا.. مقتل العشرات من تنظيم الدولة بمعركة "الجيب الأخير"



وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أجلت أكثر من مرة الهجوم النهائي على الباغوز، القريبة من الحدود العراقية، في انتظار تسليم من تبقى من مسلحي تنظيم الدولة، لكن رفض هؤلاء دفع القوات المتحالفة مع واشنطن لشن الهجوم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، الاثنين، عن مقتل العشرات من مسلحي تنظيم الدولة في بلدة الباغوز، آخر معقل للتنظيم شرقي سوريا.ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أنها حققت "تقدما بسيطا" داخل جيب الباغوز، شرقي سوريا، الذي يعتبر آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة.ونقلت وكالة (رويترز) عن عدنان عفريني، أن القوات المدعومة أميركيا حققت "تقدمات بسيطة" في جيب تنظيم الدولة، وذلك في إطار عملية عسكرية مستمرة بالتزامن مع ضربات جوية.وفسر عفريني ذلك، بأن القوات التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، تريد إتمام العملية بالحد الأدنى من الخسائر، ولذلك التقدم بطيء في الباغوز.وقال: "إن القوات تواجه قناصة تنظيم الدولة وألغاما بعد استئناف هجومها على الجيب في وقت متأخر الأحد".من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تباطؤ تقدم قوات سوريا الديمقراطية في المعركة التي تخوضها ضد آخر معاقل تنظيم الدولة شرقي نهر الفرات.وذكر المرصد أن مسلحي تنظيم الدولة، وغالبيتهم من الأجانب يستميتون في القتال، يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم.