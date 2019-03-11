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البرلمان السوداني يخفض مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر

البرلمان السوداني يخفض مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
صادق البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، على المرسوم الذي أصدره الرئيس عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه قلص فترة تطبيقها في البلاد من عام إلى إلى ستة أشهر.

وقال إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 شباط/فبراير الماضي، "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية"، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس).

وكانت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في البلاد، طالبت بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى 6 أشهر.

وكان الرئيس البشير قد أعلن في 22 شباط/فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.

كما أصدر أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

ويشهد السودان مواجهات منذ 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، عقب اندلاع حركة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية وتطورت للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي البشير.

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