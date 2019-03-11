العمادي يبحث مع رئيس بعثة الرباعية الدولية خطي الكهرباء 161 والغاز لمحطة التوليد بغزة

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عددا من الشخصيات الدولية والاعتبارية في مدينة القدس، يوم أمس الأحد.





واجتمع العمادي، بجون كلارك، رئيس بعثة الرباعية الدولية في القدس ورام الله، واستعرضا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.





وناقش العمادي مع كلارك، سبل تخفيف الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، مثل خط الكهرباء 161 وخط الغاز لمحطة توليد الكهرباء.





كما التقى العمادي، بماري إليزابيث، رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين، مثمنا دورهم في تقديم الدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني.





وعقد السفير القطري، في ذات اليوم لقاءً مع توكوميتسو كوباياشي، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس (UNOPS)، مستعرضا معه المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع غزة، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية ووفق الآلية المحددة لإدخال المواد.





ومن جهته قدم توكوميتسو، الشكر لدولة قطر على المنحة التي قدمتها لدعم وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بالإضافة إلى المنح الإغاثية الأخرى.





وتأتي هذه اللقاءات التي يعقدها السفير العمادي ضمن سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي يُجريها مع عدد من الأطراف الدولية والاعتبارية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن