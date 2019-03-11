إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبي صالح

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت على مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في ساقه، نقل إثرها للمستشفى.وأشار التميمي إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الحديدية المقامة على أراضي القرية، والمؤدية إلى قرى بني زيد الغربية، ومدينة سلفيت وعدد من قراها، أمام مركبات المواطنين.