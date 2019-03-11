نتنياهو: الجولان يجب أن يبقى جزءًا من إسرائيل











رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، أن مرتفعات الجولان يجب أن تبقى وإلى الأبد جزءاً من إسرائيل.وقال نتنياهو خلال جولة له بمرتفعات الجولان السورية، برفقة عضو الكونغرس الامريكي ليندسي غراهام وسفير الولايات المتحدة الامريكية بإسرائيل ديفيد فريدمان: " من المهم أن يدرك المجتمع الدولي هذه الحقيقة ويقبلها، خاصة صديقتنا العظمى الولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).السيناتور الأمريكي غراهام صرح خلال الجولة، قائلاً: "إن الولايات المتحدة الأمريكية، تتجه نحو الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل".