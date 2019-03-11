حسين الشيخ: حماس تعلن رغبتها بإيجاد صيغة حل دائمة لتكريس الانقسام

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في تغريدة له: "إن نتنياهو يقول: إن ادخال الاموال الى حركة حماس جزء من استراتيجية الحفاظ على الانقسام الفلسطيني، وحماس على الملأ تعلن عن رغبتها في إيجاد صيغة حل دائمة تكرس الانقسام، وتخلق حالة من الهدوء مقابل حفنة دولارات، وبعض الامتيازات من سلطات الاحتلال".وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، قد أكد أن ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، جزء من الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية؛ للإبقاء على الانقسام الفلسطيني.