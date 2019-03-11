الحمدالله برحب بالأمير السعودي منصور بن مسلم ويدعو لتكثيف الزيارات العربية









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، رئيس مؤسسة الإغاثة التعليمية الأميرالسعودي منصور بن مسلم، بحضور وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح.ورحب الحمد الله بالأمير بن مسلم والوفد المرافق له، ناقلا تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ومشيدا بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومؤسسة الإغاثة التعليمية، بهدف تطوير التعليم والبيئة التعليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تطبيق التعليم المتكافئ والشامل للجميع.وشدد الحمد الله على اهمية التعليم في فلسطين لما له من دور في الحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية، مثمنا الدعم السعودي المتواصل، والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا الى ضرورة تكثيف الزيارات العربية لفلسطين.