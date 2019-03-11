شؤون فلسطينية

بشارة يطالب النرويج بمساندة السلطة في خطوات التحكيم المقبلة

بشارة يطالب النرويج بمساندة السلطة في خطوات التحكيم المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية "آن ماري إيركسون"، والوفد المرافق لها في مكتبه برام الله اليوم الاثنين وذلك لبحث أهم المواضيع والأولويات التي سيتم مناقشتها في إجتماع المانحين المنوي عقده نهاية الشهر القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واطلع الوزير بشارة خلال الإجتماع الوفد النرويجي على الوضع المالي في فلسطين، وأعطى لمحة عن الإجراءات الأخيرة التي تم إتخاذها من قبل الجانب الاسرائيلي بإقتطاع مبالغ من أموال العائدات الضريبية والتي تعتبر أموال الشعب الفلسطيني، مؤكداً للوفد على قانونية مساعدة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى حيث تتم بموجب قوانين فلسطينية معمول بها منذ عقدين.

وبحث الوزير بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية المطالب والأولويات التي يجب مناقشتها في إجتماع المانحين المقبل مؤكداً على أهمية الدور النرويجي في الضغط على إسرائيل لتحويل أموال العائدات الضريبية كاملة دون أي اقتطاعات، وأشار بشارة إلى أن اسرائيل سبق وقامت بإقتطاع وحجز أموال المقاصة بشكل أحادي وغير مبرر وأنه يجب وضع حد لهذا النهج وعلى إسرائيل تحمل عواقب إجراءاتها المجحفة.

وأضاف بشارة أن على النرويج أن تساند جهود السلطة في خطوات التحكيم المقبلة والتي تخص الخروقات الإسرائيلية للإتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفي نهاية الإجتماع أكدت وزيرة الخارجية النرويجية "آن ماري إيريكسون" أن مملكة النرويج على أتم الإستعداد لتنسيق عملية التواصل مع الجانب الإسرائيلي في اجتماع المانحين بحضور أطراف أخرى للمساعدة في إطار التحكيم.

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