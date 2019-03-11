شؤون فلسطينية

للنشر بعنوان: إسماعيل يستنكر محاولة اغتيال المناضل حلس ويحمل حماس المسؤولية

للنشر بعنوان: إسماعيل يستنكر محاولة اغتيال المناضل حلس ويحمل حماس المسؤولية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، في بيان له صباح اليوم الاثنين، محاولة الاغتيال التي استهدفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس "أبو ماهر" في قطاع غزة، مطالبا حركة حماس بالإسراع في الكشف عن حيثيات القضية وتقديم الجناة للعدالة.

وحمل إسماعيل حركة حماس، كافة المسؤولية عن أمن وأمان أبناء قطاع غزة وعلى رأسهم قادة العمل السياسي، ودعا إلى ضرورة عودة الحركة للصف الوطني خلف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، والتوقف عن إدخال المال الذي اعتبره بأنه يعزز الانقسام، في ظل الحملة الإسرائيلية والعالمية الشرسة على القيادة الفلسطينية وقرصنة الاحتلال لأموال الشهداء والأسرى والجرجى، والتوحد في سبيل مواجهة الطاغوت الأمريكي المتمثل بصفقة القرن.

وقال إسماعيل: "منذ أحداث 2007، وجرائم حكومة الأمر الواقع في غزة مستمرة والتي كان آخرها محاولة اغتيال حلس، ومرورا بالمحاولة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني د. رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وليس من الصدفة أن تجري هذه المحاولات في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الاحتلال على أهلنا في القطاع والضفة بما فيها العاصمة المحتلة القدس الشريف"، ومحذراً حركة حماس من أن تكون جزءاً من صفقة القرن من خلال هذه الممارسات.

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للنشر بعنوان: إسماعيل يستنكر محاولة اغتيال المناضل حلس ويحمل حماس المسؤولية

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