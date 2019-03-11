اشتية يدعو للتبرع بتكلفة إعلانات التهاني لـ (SOS).. وهذا ما فعلته المؤسسة

دعا رئيس الوزراء المكلف د.محمد اشتية، المواطنين إلى الاستعاضة عن تهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها من المنصات، بالتبرع للمؤسسات الخيرية ولمؤسسة قرى الأطفال العالمية (SOS) في بيت لحم ورفح، التي تقدم خدماتها إلى الأطفال الأيتام وتوفر لهم العناية والمساعدة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الرسمية.







ولاقت دعوة د. اشتية ترحيبا من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبين لاحقا وبعد النظر في إعلانات التهاني التي نشرت في الصحف الفلسطينية صباح اليوم، أن قرى SOS والتي يرأس د.محمد اشتية مجلسها الاستشاري قد نشرت هي الأخرى إعلانا بالتهنئة في الصحف.





* الجديد الفلسطيني



دنيا الوطن - وكالاتويترأس رئيس الوزراء المكلف د.محمد اشتية المجلس الاستشاري لقرى SOS في فلسطين منذ نهاية العام 2007 ، كما يضم المجلس ثمانية أعضاء اخرين، وهم الدكتور جهاد الجبريني والدكتورة لينا خميس والسيد علي أبو شهلا والدكتور ماجد أبو رمضان والدكتور مازن عنبتاوي والسيد نبيل أبو دياب، بالإضافة إلى ممثّلين اثنين عن قرى الاطفال (SOS) الدولية.