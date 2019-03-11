طالع بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، سيكون للحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف (3/6)، بالاضافة الى حافلة الجوازات المصرية، والحافلة الاولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها اسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري واصطحاب أمتعتهم للسفر.وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الشخصية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.