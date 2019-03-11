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مصرع ثلاثة علماء مصريين في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

مصرع ثلاثة علماء مصريين في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر مصرية، مصرع ثلاثة علماء مصريين في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية.

وأكدت وسائل إعلام إثيوبية، أن المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطّمت، يوم الأحد، في موقع الحادث، بحسب ما نقلت (العربية. نت).

وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصاً.

وقال المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، تيوولد غيبريمريم، أن التحقيق سيتمّ بالشراكة بين محققين إثيوبيين وأمريكيين، وأعلن الجهاز الأمريكي الخاص بأمن النقل إرسال فريق محققين مكلفين بالمساعدة في التحقيق.

وأعلنت الخطوط الإثيوبية اليوم، أنها ستوقف استخدام جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس" بعد الحادث.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع (تويتر): إن "الخطوط الإثيوبية، قررت وقف العمل بأسطولها الكامل من بوينغ 737 ماكس، منذ يوم أمس 10 آذار/ مارس، حتى إشعار آخر".

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