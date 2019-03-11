إصابة مواطن بعينه جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، زيدان الشرباتي، اليوم الاثنين، في عينه جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في شارع الشهداء بالبلدة القديمة، وسط مدينة الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على الشرباتي أثناء تواجده في شارع الشهداء بمدينة الخليل، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بنزيف في عينه.