قيادي بـ"حماس": الوفد المصري يعود لغزة خلال أيام والتفاهمات مع الاحتلال "استراحة محارب"

تحدّث عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، اليوم الاثنين، عن تطورات مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الوفد الأمني المصري، سيصل قطاع غزة خلال أيام قليلة من أجل معرفة رد الاحتلال الإسرائيلي حول مطالب الفصائل.



وقال الهندي في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هناك مرونة كبيرة من قبل الفصائل الفلسطينية حول وسائل مسيرات العودة، مثل وحدة الإرباك الليلي، التي هي تعدّ وسائل للضغط على الاحتلال.



وشددّ على أن التفاهمات مرة أخرى ستلتزم بها فصائل المقاومة في حال التزم "العدو" بها، مضيفا أننّا "سنبذل كل الجهد الكبير لخدمة أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس، لن ننسى الشعب الفلسطيني، رغم الحصار وفلسطين كل فلسطين في وجدان حركة حماس".



وقال: "موضوع التهدئة الكل يعلم أن هناك وسيطاً مصرياً يبذل جهوداً كبيرة، والكل الفلسطيني تقريباً مجمع على أن التفاهمات استراحة مقاتل، من باب إعطاء الفرصة للناس للعيش كباقي شعوب الأرض".



وتابع: في حال التزم الاحتلال، سيكون هناك التزام من قبل فصائل المقاومة، لكن في حال عدم الالتزام ستكون خيارات المقاومة كثيرة جداً لأنها تحمي الشعب وتحمي مسيرات العودة".



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أننا مرة أخرى "تعودنا عدم الالتزام من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حتى هذه اللحظة ما تم التوافق عليه، العدو لا يتلزم به، خاصة فيما يتعلق بمساحة الصيد في البحر، وعدم الالتزام بدفع الأموال، وشاهدتم كيف حاول الاحتلال فرض شروطه، نحن لا نطمئن خاصة بعدما تعاملنا مع الاحتلال خلال الأشهر السابقة".



وأعرب الهندي عن أمله بأن يكون خلال المرحلة المقبلة، التزام من قبل الاحتلال، من باب التخفيف على أبناء شعبنا، مؤكداً أن الوسيط المصري، سيعود خلال الأيام المقبلة، لنعرف مدى جهوزية واستعداد "العدو" من ناحية الالتزام بهذه التفاهمات.



وأكد أن فصائل المقاومة استفادت من التجربة السابقة، خاصة في موضوع إضاعة الاحتلال للوقت، وهو في مرحلة حرجة في ظل الانتخابات الإسرائيلية، ولن نتدخل في هذه الانتخابات.



وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك وسيطاً مصرياً حمل مطالب قطاع غزة والفصائل الفلسطينية، ننتظر عودة هذا الوسيط، وهو نزيه يريد الخير لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ننتظر عودة هذا الوسيط.



وقال الهندي: "ننتظر الأيام المقبلة لنرى على أرض الواقع، فيما سيكون صرف رواتب موظفي حكومة غزة مطروحاً خلال الأيام المقبلة".

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان