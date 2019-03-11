شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط 3 قطع أثرية ذهبية نادرة من العصر الأموي في الخليل

الشرطة تضبط 3 قطع أثرية ذهبية نادرة من العصر الأموي في الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم، ثلاث قطع أثرية ذهبية نادرة تعود للعصر الأموي في الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والآثار والمتعلقة بحيازة أحد الأشخاص لقطع أثرية، ويقوم بنقلها بمركبته الخاصة، على الفور قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش على خط سير المركبة؛ لتفتيشها وضبط ما بداخلها من قطع أثرية".

وأضاف البيان، بأنه ولدى اقتراب المركبة المشتبه بها لحاجز التفتيش، قام ضباط شرطة السياحة والآثار بإيقافها، وإلقاء القبض على سائقها، وبتفتيشها تم العثور على ثلاث قطع أثرية تبين بعد فحصها أنها قطع ذهبية نادرة تعود للعصر الأموي، حيث تم التحرز عليها وفق الأصول.

هذا، وأكد البيان بأنه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، بحقه حسب الأصول.

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