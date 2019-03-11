شؤون فلسطينية

مفتي القدس: نحن مقبلون على انتفاضة بسبب الاعتداءات على الأقصى

مفتي القدس: نحن مقبلون على انتفاضة بسبب الاعتداءات على الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بأن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ومصلياته، ستفجر الأوضاع، وستدفع إلى انتفاضة جديدة.

وقال المفتي في حديث له: "إن دخول ضباط الاحتلال إلى مصلى باب الرحمة بأحذيتهم، كما حصل أول أمس هو استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين، وكذلك اقتحام ساحات الأقصى بالعشرات وبمشاركة وزراء ونواب برلمان صهاينة، وقيامهم بطقوس تلمودية، سيدفع أيضاً نحو تفجير الأوضاع، وانطلاق ثورة دينية للدفاع عن الأقصى والمقدسات".

وأضاف حسين بأنهم وضعوا خطة لحماية مصلى باب الرحمة من مخططات تهويده، وذلك بدعوة حراس المسجد الأقصى للاعتصام طوال الأسبوع أمام بوابات مصلى باب الرحمة في خطوة تهدف للضغط على سلطات الاحتلال لوقف عمليات إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، التي شهدت مؤخراً زيادة كبيرة، وطالت رموزاً دينية وسياسية، فيما أدان المفتي العام للقدس حسين حملات الإبعاد التي وصفها بالعنصرية.

وناشد حسين كافة المسلمين بضرورة التوجه للرباط والصلاة في المسجد الأقصى في يوم الجمعة، وطوال أيام الأسبوع لإعماره وحمايته من مخططات الاحتلال، داعياً المقدسيين للتواجد الدائم واليومي في الأقصى، كما حض شعبنا في المناطق المحتلة عام 1948م على تكثيف تسير عشرات الحافلات للرباط في الأقصى والصلاة فيه.

وأكد حسين، أن المقدسيين يواصلون تحدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاول فرض أمر واقع جديد في القدس، مشيراً إلى أن الاعتداءات على المقدسيين لن تفت في عضدهم تجاه الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، معتبراً أنَّ مواصلة الاحتلال الضغط على المقدسيين وزيادة الاعتداءات على المقدسات ينذر بتفجر الأوضاع في القدس والأقصى وفلسطين، قائلاً: "إنَّ القدس ومرافقها هي جزء من عقدة المسلمين، وبالتالي المساس بالقدس مساس بالعقيدة، وإن المس بالعقائد من شأنه أن ينذر بتفجر الأوضاع".

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