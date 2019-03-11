مجدلاني يدعو الجاليات بدول الاتحاد الأوروبي لتشكيل لوبي ضاغط لفضح الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الجاليات الفلسطينية المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي، يجب أن تلعب دوراً في دعم القيادة الفلسطينية، والانخراط في العمل الجماعي الموحد بين صفوف الأحزاب والفعاليات والمؤسسات، لخلق لوبي أوروبي ضاغط باتجاه فضح الاحتلال، وإجراءاته الفاشية، وكذلك لحث الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين.وقال مجدلاني، خلال لقائه بكادر الجبهة في العاصمة برلين، ووضعهم بآخر المستجدات السياسية على الصعيد الدولي والعربي والفلسطيني: "إن الأوضاع الصعبة والتحديات القائمة وإجراءات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا والمدعومة من إدارة ترامب، تستدعي استنهاض جمع الطاقات الفلسطينية المتواجدة في كافة دول اللجوء والشتات، من أجل تعرية الاحتلال، وتحشيد الدعم لقضية شعبنا".وأضاف: "نحن أمام وضع دقيق وحساس، وخصوصاً أن الانتخابات في دولة الاحتلال، تشهد تنافساً بين يمين ويمين متطرف، يتنافس على من يشدد من قبضته على أبناء شعبنا عبر إجراءات وقوانين فاشية، وهذا الأمر يستدعي من كافة دول الاتحاد الأوروبي، تعليق العمل باتفاقية الشراكة مع دول الاحتلال التي تنتهك بشكل يومي القانون الدولي.إلى ذلك، بحث مجدلاني، سبل تفعيل الأوضاع التنظيمية لفرع الجبهة في ألمانيا، وتم انتخاب لجنة عمل من الرفاق لمتابعة كافة النشاطات على صعيد ساحة برلين.