شؤون فلسطينية

نجاة عائلة (أبو مشايخ) من الموت بأعجوبة بسبب حريق في شقتهم السكنية

نجاة عائلة (أبو مشايخ) من الموت بأعجوبة بسبب حريق في شقتهم السكنية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 ميرا عرفات
نجت أسرة المواطن رامي رمزي أبو مشايخ من موت محقق، نتيجة اندلاع حريق هائل، ناتج عن تسرب في أنبوبة غاز مخصصة للطبخ، في شقة يسكنها في مخيم المغازي وسط
قطاع غزة.

وهرع الجيران قبل قدوم سيارات الدفاع المدني لإنقاذ الأسرة المكونة من ثمانية أفراد أغلبهم من الأطفال، ومحاولة إخماد النيران التي اندلعت بصورة كبيرة في المنزل.

وأفاد جهاز الدفاع الأمني، أن الحريق قد التهم جزءاً من الشقة السكنية، ما أدى إلى احتراق معظم محتويات المنزل، خاصة أدوات المطبخ.

وتمكنت سيارات الدفاع المدني من إطفار الحريق الهائل، الذي نتج عنه إصابة صاحب الشقة، رامي بحروق متفاوتة الدرجات، بسبب محاولته إطفاء الحريق، وإغلاق أنبوبة الغاز.

وأدى الحريق إلى تضرر المطبخ كاملاً، من شبابيك وأبواب، والأجهزة التي بداخله من الثلاجة، والغاز والرخام وأدوات المطبخ كاملاً، بالإضافة إلى السقف والجدران وخروج طبقة الدهان، بالإضافة إلى البلاط الأرضي.

والد المواطن أبو مشايخ، قال: الحمد لله أن نجا أفراد أسرة ابني من الموت المحقق، مشيراً إلى أن سبب الحريق ناتج عن تسرب الغاز من خرطوم الأنبوبة، عندما حاولت زوجة ابني نقل الجرة من مكان لآخر.

وأضاف أنه لولا رعاية الله وفزعة وهبة الجيران، الذين أقدم لهم الشكر الجزيل، والذين خاطروا بأنفسهم؛ لحدث مكروه للأسرة جميعها.

وأوضح، أنه نتيجة قيام نجلي رامي بمحاولة إطفاء الحريق بواسطة بطانية تعرض جسده لحروق متفاوتة نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وناشد أبو المشايخ الجهات المختصة، ووكالة الغوث، مساعدته وتعويضه عن الأضرار الناجمة عن الحريق، وتوفير مستلزمات المطبخ،  وترميم المنزل، خاصة وأنه عاطل عن العمل،  وبالكاد يوفر المتطلبات الأساسية لأسرته.

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