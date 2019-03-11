فتح: نُرحب باشتية ونقف خلفه لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف



وختم القواسمي بالقول: إننا في حركة فتح، ومعنا شعبنا الفلسطيني الأبي، لقادرون بفعل الوعي الوطني، ومعرفة أسباب الحصار الأمريكي الإسرائيلي، على الخروج من عنق الزجاجة بسلامة وطنية كاملة، دون انتقاص حق من حقوقنا الراسخة، ومن خلال الفهم العميق للأولويات في المرحلة المقبلة، وندعو شعبنا العظيم كما عودنا دائماً إلى إظهار أعلى درجات الصبر والتعاضد والتكافل والالتفاف حول القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، الثابت على المواقف الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (فتح) وعلى لسان عضو مجلسها الثوري، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، وقوف حركة فتح موحدة، خلف رئيس الحكومة المكلف الدكتور محمد اشتية لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف من السيد الرئيس محمود عباس.وأعرب القواسمي عن ثقة حركة فتح بخيار الرئيس، وتكليفه لاشتية لتشكيل حكومة فصائلية وطنية، تتحمل المسؤوليات الصعبة في ظروف استثنائية تمر بها قضيتنا الوطنية على الصعيد السياسي والاقتصادي.