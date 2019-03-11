رئيس الوزراء المُكلّف يوجه رسالةً للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس الوزراء المُكلّف، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، اليوم الاثنين، رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني.





وقال اشتية، في رسالته، إنه يتوجه ببالغ الشكر والتقدير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط، ويشكر كافة شرائح المجتمع الفلسطيني التي عبرت عن تهانيها وتطلعاتها من الحكومة المقبلة، التي ستكون عوناً للشعب الفلسطيني، وسنداً له في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.







وأضاف اشتية: "أدعو أبناء شعبنا إلى الاستعاضة عن التهاني بالصحف، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من المنصات بالتبرع لمؤسسة قرى الأطفال العالمية (SOS) في بيت لحم ورفح، التي تقدم خدماتها لأطفالنا الأيتام، وتوفر لهم العناية والمساعدة".



