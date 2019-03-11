وزير الإعلام العُماني يفتتح المعرض الدولي للصناعات الحرفية ويشيد بالمشغولات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأبدى عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام العُماني، إعجابه الشديد بالمشغولات التراثية واليدوية الفلسطينية من مطرزات وأثواب تقليدية وصناعات خزفية وزجاجية وفخارية، تميزت بها مدينة الخليل، التي تم اختيارها من مجلس الحرف العالمي كمدينة حرفية عالمية.جاء ذلك، أثناء افتتاحه المعرض الدولي الثاني للصناعات الحرفية الذي تستضيفه العاصمة مسقط، وتستمر فعالياته لعدة أيام، وتشارك به ثماني عشرة دولة من الدول الرائدة في الصناعات الحرفية والمهن التقليدية من مختلف دول العالم هي: سلطنة عُمان وفلسطين والبحرين وقطر واليمن ومصر ولبنان والجزائر والأردن والمغرب، بالإضافة إلى إيران والهند وسريلانكا والصين وتايلند وطاجيكستان وتركمانستان وجنوب أفريقيا.وكان السفير الفلسطيني تيسير جرادات، في استقبال وزير الإعلام العُماني، وعائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية في سلطنة عُمان، لدى زيارتهما للجناح الفلسطيني.