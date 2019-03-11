أبو كرش: تفريغات 2005 حُولت للـ"الشؤون الاجتماعية".. والحكومة في دائرة الاتهام

عن شهر شباط/ فبراير





وأضاف أبو كرش لـ"دنيا الوطن": نحن هنا أمام سؤال واضح.. على أي بند يتم صرف 750 شيكل لتفريغات 2005؟ أم أن هذا المبلغ أصبح ثابتاً لنا على بند الشؤون الإجتماعية، كما تم التسريب لنا من قبل؟ ولماذا يتم التعامل مع الرواتب الدنيا بخصومات؟





وأكمل: "ما يحدث يضع الحكومة الفلسطينية في دائرة الاتهام، بأنه هناك قرار منفذ، وغير معلن من الحكومة، باعتماد تفريغات 2005 على بند الشؤون الإجتماعية، على راتب الـ (750) شيكل.





وقال أبو كرش: إنه يفترض بالحكومة، عندما تُقر قانون طوارئ للتعامل مع الأزمة المالية، حسب ما ورد على لسان وزير المالية شكري بشارة، أن تلتزم به وتساوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مُضيفاً: "الحكومة تضع نفسها في مربع أنها حكومة للضفة، وليست حكومة لغزة".

قال رامي أبو كرش، المتحدث باسم تفريغات 2005: أن موظفيهم تلقوا (750) شيكلاً من راتبهم الأساسي المقدر بـ (1500) شيكل، أي ما نسبته (50%)، وذلك يتنافى مع ما أعلنه وزير المالية شكري بشارة، أن الرواتب الدنيا أي الأقل من (2000) شيكل ستحصل على راتب كامل.