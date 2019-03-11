وزير الصحة يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات الوضع الصحي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الصحة، د. جواد عواد، مع مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، د. لؤي شبانة، آخر التطورات والمستجدات على القطاع الصحي الفلسطيني.جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع الدكتور شبانة، بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، أندرسون ثومس، وذلك في مكتب الوزير برام الله.واستعرض وزير الصحة، آخر التطورات الحاصلة على القطاع الصحي، حيث أطلعه على ماتم إنجازه خلال السنوات الأخيرة من مشاريع حيوية، وما طرأ على القطاع الصحي الفلسطيني من تطور ونقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات، وتوفرها، وتوطينها في فلسطين.وتم خلال اللقاء، بحث ومناقشة خطة العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستعراض للنشاطات المختلفة للصندوق، والتي سيعمل على تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة.وعبر الوزير عواد، عن تقديره وشكره لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمه ومساندة لوزارة الصحة.من جانبه أبدى شبانة استعداد الصندوق لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الصحي الحكومي، مشيداً بأداء وزارة الصحة وعملها المتميز وتعاونها المثمر.