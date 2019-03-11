شؤون فلسطينية

فلسطين تترأس بـ "المشاركة" الاجتماع التحضيري الرابع للاتفاقيات البيئية الثلاث

فلسطين تترأس بـ "المشاركة" الاجتماع التحضيري الرابع للاتفاقيات البيئية الثلاث
رام الله - دنيا الوطن
ترأست دولة فلسطين وبالمشاركة مع دولة إيران، الاجتماع التحضيري الرابع للاتفاقيات البيئية الثلاث (بازل، روتردام، ستوكهولم) لدول الأطراف في مجموعة أسيا والمحيط الهادئ، والذي عقد في مدينة سوجو في جمهورية الصين الشعبية.

وشارك في الاجتماع التحضيري، أ. ياسر أبو شنب، نقطة الاتصال الوطنية لدولة فلسطين في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، اذ ان فلسطين تمثل نائبا للرئيس ومقررا للمكتب التنفيذي الرابع عشر لمؤتمر الأطراف الخاص في اتفاقية بازل بعد انتخابها في العام 2017م، ممثلاً عن دول غرب اسيا والمحيط الهادي، اثناء انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاث الخاص في اتفاقيات "بازل، ستوكهولم، روتردام" في سويسرا.

ويناقش الاجتماع، المسائل الموضوعية وتحديد الأولويات والتحديات الإقليمية في منطقة أسيا والمحيط الهادئ، وتيسير إعداد المواقف الإقليمية.

واستعرض الاجتماع كافة الوثائق التنظيمية والفنية المتعلقة بمؤتمر الأطراف للاتفاقيات الثلاث المنوي عقده في سويسرا – جنيف في الفترة الواقعة ما بين 29 نيسان/ أبريل و10 أيار/ مايو 2019 والذي سيناقش العديد من الوثائق المتعلقة بالإدارة السليمة للنفايات الخطرة وإدراج المواد الكيميائية الخطرة ضمن القوائم المتعلقة باتفاقيتي روتردام وستوكهولم ومراجعة واعتماد الخطط الاستراتيجية والشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بإدارة النفايات الصلبة والخطرة.

ويناقش الاجتماع، انتخاب المكاتب التنفيذية للاتفاقيات البيئية الثلاث وتشكيل الفرق الفنية المنبثقة عن تلك الاتفاقيات، بالإضافة الى مناقشة التقارير المتعلقة بالتقييد والالتزام بالاتفاقيات البيئية ومراجعة واعتماد الأدلة الإجرائية الخاصة بالنفايات والمواد الكيميائية الخطرة.

وأشار أبو شنب، بان الدول الأطراف قدمت مداخلاتها على العديد من الوثائق الفنية والتنظيمية وأوضح المشاركون مواقف وردود دولهم الرسمية على مقترحات القرارات المقدمة الى سكرتارية الاتفاقيات الثلاث لمناقشتها واعتمادها من قبل الدول الأطراف.

وأكد الحضور على أهمية عقد مثل هذه الاجتماع الذي يسبق مؤتمر الأطراف القادم للاتفاقيات الثلاث (بازل، روتردام، ستوكهولم) والذي يساعد دول الأطراف الاطلاع على أخر التطورات المتعلقة بالوثائق الفنية ومقترحات القرارات المرفوعة لمؤتمر الاطراف من أجل اعتمادها.

وشكر أبو شنب، جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً وسكرتارية الاتفاقيات ومركز بازل الإقليمي في جمهورية الصين على حسن الضيافة والترحيب والاستقبال والتنظيم المميز لعقد هذا لهذا الاجتماع.

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