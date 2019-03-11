بشأن رواتب الموظفين الحكوميين.. رسالة فلسطينية عاجلة لمنظمة العمل الدولية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد: إن النقابة أرسلت رسالة عاجلة بواسطة مكتب منظمة العمل الدولية في القدس لمدير عام المنظمة، بضرورة التدخل لحماية الموظفين والعمال، الذين يتقاضون رواتب من الحكومة الفلسطينية.وأضاف سعد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين، أنه تم إرسال رسالة لنقابة الاتحادات الدولية، لفضح انتهاكات الاحتلال والإدارة الأمريكية بحق أبناء شعبنا وقيادته.وطالب سعد جميع الأطراف التي ستلتقي بها لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، بطرح اقتطاع أموال المقاصة بشكل موسع، وتأثيرها على أبناء شعبنا لعرض التقرير في المؤتمر السنوي للمنظمة، الذي سيعقد في شهر حزيران/ يونيو المقبل.