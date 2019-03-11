شؤون فلسطينية

طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ حياة عشريني بعد توقف عضلة القلب

طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ حياة عشريني بعد توقف عضلة القلب
رام الله - دنيا الوطن - نهى مسلم
نجح طاقم طبي بمجمع ناصر في انقاذ حياة شاب عشريني من موت محقق بعد توقف عضلة القلب لديه.

وأفاد د. حازم ضهير، أخصائي أمراض القلب، أن المريض (م. ف) تم تحويله من مستشفى أبو يوسف النجار، وكان يشكو من آلام شديدة في الصدر.

وذكر بأنه تم التعامل معه في قسم الطوارئ بمجمع ناصر الطبي بالتعاون مع طاقم تمريض قسم الطوارئ، وأجرى له تخطيط قلب، حيث تبين وجود احتشاء حاد بعضلة القلب، أدى لتوقف عضلة القلب عن العمل.

ويتابع د. ضهير قائلاً: "تم التدخل السريع لإنقاذ حياته بإعطاء المريض صدمات كهربائية، وعمل إنعاش لعضلة القلب والتنسيق بصورة عاجلة بواسطة الدكتور وائل حجازي، لعمل قسطرة قلبية عاجلة للشرايين التاجية في المستشفى الأوروبي.

ورافق المريض، د. مجدي العمور، والحكيم علي عوكل، حيث أجرى الدكتور حسن الزمار، قسطرة قلبية للمريض، وتم اكتشاف جلطة، وانسداد كامل للشريان التاجي الأمامي الصاعد الأيسر، وتم فتح الانسداد بواسطة البالون، وإنقاذ حياة المريض.

أخبار ذات صلة

فتح: نُرحب باشتية ونقف خلفه لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف

فتح: نُرحب باشتية ونقف خلفه لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف

رئيس الوزراء المُكلّف يوجه رسالةً للشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء المُكلّف يوجه رسالةً للشعب الفلسطيني

وزير الإعلام العُماني يفتتح المعرض الدولي للصناعات الحرفية ويشيد بالمشغولات الفلسطينية

وزير الإعلام العُماني يفتتح المعرض الدولي للصناعات الحرفية ويشيد بالمشغولات الفلسطينية

أبو كرش: تفريغات 2005 حُولت للـ&#34;الشؤون الاجتماعية&#34;.. والحكومة في دائرة الاتهام

أبو كرش: تفريغات 2005 حُولت للـ"الشؤون الاجتماعية".. والحكومة في دائرة الاتهام

وزير الصحة يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات الوضع الصحي

وزير الصحة يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات الوضع الصحي

فلسطين تترأس بـ &#34;المشاركة&#34; الاجتماع التحضيري الرابع للاتفاقيات البيئية الثلاث

فلسطين تترأس بـ "المشاركة" الاجتماع التحضيري الرابع للاتفاقيات البيئية الثلاث

أبو هولي: التحرك الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي سيركز على عدة ملفات

أبو هولي: التحرك الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي سيركز على عدة ملفات

بشأن رواتب الموظفين الحكوميين.. رسالة فلسطينية عاجلة لمنظمة العمل الدولية

بشأن رواتب الموظفين الحكوميين.. رسالة فلسطينية عاجلة لمنظمة العمل الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

فتح: نُرحب باشتية ونقف خلفه لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف

فتح: نُرحب باشتية ونقف خلفه لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف

وزير الإعلام العُماني يفتتح المعرض الدولي للصناعات الحرفية ويشيد بالمشغولات الفلسطينية

وزير الإعلام العُماني يفتتح المعرض الدولي للصناعات الحرفية ويشيد بالمشغولات الفلسطينية

وزير الصحة يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات الوضع الصحي

وزير الصحة يبحث مع الأمم المتحدة مستجدات الوضع الصحي

فلسطين تترأس بـ &#34;المشاركة&#34; الاجتماع التحضيري الرابع للاتفاقيات البيئية الثلاث

فلسطين تترأس بـ "المشاركة" الاجتماع التحضيري الرابع للاتفاقيات البيئية الثلاث

أبو هولي: التحرك الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي سيركز على عدة ملفات

أبو هولي: التحرك الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي سيركز على عدة ملفات

طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ حياة عشريني بعد توقف عضلة القلب

طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ حياة عشريني بعد توقف عضلة القلب

انتهاكات مستمرة للاحتلال يدفع ثمنها الفلسطينيون في الضفة

انتهاكات مستمرة للاحتلال يدفع ثمنها الفلسطينيون في الضفة

لجنة تقصي الحقائق بمنظمة العمل الدولية تبدأ عملها في فلسطين

لجنة تقصي الحقائق بمنظمة العمل الدولية تبدأ عملها في فلسطين

منوعات

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في &#34;غوت تالنت&#34;

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في "غوت تالنت"

&#34;عصام&#34; يُغادر باب الحارة

"عصام" يُغادر باب الحارة

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

ملابس &#34;دُرة&#34; تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

ملابس "دُرة" تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير &#34;فالنتينو&#34; بسبب مرض والده

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير "فالنتينو" بسبب مرض والده

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

عربي

الجيش المصري يُعلن مقتل ثلاثة من جنوده و46 &#34;إرهابياً&#34; بشمال سيناء

الجيش المصري يُعلن مقتل ثلاثة من جنوده و46 "إرهابياً" بشمال سيناء

السعودية تبدأ محاكمة &#34;لُجين الهذلول&#34;

السعودية تبدأ محاكمة "لُجين الهذلول"

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

اليوم.. إسرائيل تُشارك ببطولة رياضية في الإمارات

اليوم.. إسرائيل تُشارك ببطولة رياضية في الإمارات