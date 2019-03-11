طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ حياة عشريني بعد توقف عضلة القلب

رام الله - دنيا الوطن - نهى مسلمنجح طاقم طبي بمجمع ناصر في انقاذ حياة شاب عشريني من موت محقق بعد توقف عضلة القلب لديه.وأفاد د. حازم ضهير، أخصائي أمراض القلب، أن المريض (م. ف) تم تحويله من مستشفى أبو يوسف النجار، وكان يشكو من آلام شديدة في الصدر.وذكر بأنه تم التعامل معه في قسم الطوارئ بمجمع ناصر الطبي بالتعاون مع طاقم تمريض قسم الطوارئ، وأجرى له تخطيط قلب، حيث تبين وجود احتشاء حاد بعضلة القلب، أدى لتوقف عضلة القلب عن العمل.ويتابع د. ضهير قائلاً: "تم التدخل السريع لإنقاذ حياته بإعطاء المريض صدمات كهربائية، وعمل إنعاش لعضلة القلب والتنسيق بصورة عاجلة بواسطة الدكتور وائل حجازي، لعمل قسطرة قلبية عاجلة للشرايين التاجية في المستشفى الأوروبي.ورافق المريض، د. مجدي العمور، والحكيم علي عوكل، حيث أجرى الدكتور حسن الزمار، قسطرة قلبية للمريض، وتم اكتشاف جلطة، وانسداد كامل للشريان التاجي الأمامي الصاعد الأيسر، وتم فتح الانسداد بواسطة البالون، وإنقاذ حياة المريض.