لجنة تقصي الحقائق بمنظمة العمل الدولية تبدأ عملها في فلسطين

تباشر لجنة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة العمل الدولية عملها، اليوم الاثنين، في الأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب مدير عام المنظمة؛ لإعداد التقرير السنوي، الذي يرصد انتهاكات الاحتلال ضد العمال في الضفة وقطاع غزة والقدس.





رام الله - دنيا الوطنوقال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، إن هذا التقرير من شأنه، أن يشكل وثيقة مساندة للقيادة الفلسطينية في تحركاتها لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة ضد شعبنا.