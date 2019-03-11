توما سليمان لنتنياهو: الوطن لنا وسنُظهر ذلك في صناديق الاقتراع

رام الله - دنيا الوطنردّت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، عايدة توما، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وقالت: إن هذا الوطن وطننا، وهنا باقون، وسيكون ذلك جلياً أيضاً من خلال صناديق الاقتراع؛ لأن قضية طابع الدولة وشكلها من حقنا الديمقراطي، أن نخوض معركة سياسية عليه، رافضة في الوقت ذاته أي تحريض بهذا الخصوص.وأوضحت توما في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، أن نتنياهو يقول بشكل واضح وصريح بأن الفلسطينيين في داخل أراضي الـ 48 ضيوف على هذه الدولة، وهذا مرفوض، مؤكدة أنهم ليسوا قادمين جدد ولا مهاجرين بل هم أهل هذا الوطن، ووجودهم يستمدونه من شرعية بقائهم فيه.وأضافت توما، أن الأحزاب العربية، حتى وإن خاضت الانتخابات بقائمتين منفصلتين إلا أن هناك إمكانية للعمل والنضال المشترك فيما بينهما.