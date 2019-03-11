اتصالات دولية للضغط على إسرائيل لإزالة حواجز عسكرية بالخليل

قال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة: إن البلدية، أجرت العديد من الاتصالات مع جهات دولية؛ للضغط على حكومة الاحتلال؛ لإزالة الحواجز التي تعيق حركة المواطنين.





وأضاف أبو سنينة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها ضد المواطنين، ضاربة بعرض الحائط كل الشرائع والاتفاقيات الدولية.





وبين أبو سنية، أن في البلدة القديمة، وحدها نحو 76 حاجزاً من بين 121 حاجزاً في أنحاء مدينة الخليل.

رام الله - دنيا الوطن