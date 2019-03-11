شؤون فلسطينية

إدارة سجن (عسقلان) تفرض عقوبات بحق عدد من الأسرى بلا مبرر

إدارة سجن (عسقلان) تفرض عقوبات بحق عدد من الأسرى بلا مبرر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، أن إدارة سجن (عسقلان)، فرضت جملة من العقوبات بحق عدد من الأسرى القابعين في غرفة رقم (5) بدون أي مبرر، يستدعي لذلك.

وبينت الهيئة، أن العقوبات، جاءت عقب إجراء حملة تفتيشات قمعية لذات الغرفة، حيث تم فرضها بدون إجراء محاكمات داخلية للأسرى، وقد تمثلت العقوبة بحرمان عدد منهم من زيارة ذويهم، وهم كل من: (شريف ناجي، إياد المهلوس، مازن جابر، محارب دعيسان، عماد السراج، عبد الرحمن عثمان، شكري ميكي).

واحتجاجاً على هذا الإجراء التعسفي، سارع الأسرى المعاقبون بتقديم التماس باسمهم ضد إدارة السجن لرفع العقوبات المفروضة عليهم.   

أما عن الأسير عمار دغمة (37 عاماً) من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فقد فرضت إدارة (عسقلان) عقوبة مضاعفة بحقه، والتي تمثلت بزجه في الزنازين لمدة أسبوع، وحرمانه من زيارة ذويه لمدة ستة أشهر، وفرض غرامية مالية قدرها 600 شيكل.

وفي سياق ذي صلة، لا يزال الأسير ياسر ربايعة (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، يواجه أوضاعاً صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بمرض السرطان منذ فترة طويلة، وقد تدهورت حالته نتيجة لمماطلة وتسويف إدارة معتقلات الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، علماً بأن الأسير ربايعة يخضع لجلسات علاج كيميائي ويتناول 6 حبات دواء يومياً، لكنه بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة.

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