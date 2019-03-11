شؤون فلسطينية

عيسى: الصمت عن الفساد يجر نحو الظلم والاستبداد

عيسى: الصمت عن الفساد يجر نحو الظلم والاستبداد
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن آليات الفساد تشمل آلية دفع الرشوة، والعمولة المباشرة إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية، ووضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي".

وبين أن هناك فساد إداري يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار.

ونوه، "تتمثل مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي".

وقال عيسى، "تعود أسباب الفساد الاداري لانتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة، وعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد".

واستطرد، "هذا اضافة لضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، وضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد، وهناك أسباب اخرى منها ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها".

ونوه، "الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة".

ولفت،"أما الفساد السياسي يتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة، ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم)".

وتابع، "وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية".

وأضاف، "ولا يغيب عن ذهننا الفساد المالي والذي يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات".

ولفت، "يمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية".

أخبار ذات صلة

إدارة سجن (عسقلان) تفرض عقوبات بحق عدد من الأسرى بلا مبرر

إدارة سجن (عسقلان) تفرض عقوبات بحق عدد من الأسرى بلا مبرر

الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

نزال: الحكومة المقبلة ستحضر للانتخابات بمن حضر ولن تكون لحماس فرصة بتعطيلها

نزال: الحكومة المقبلة ستحضر للانتخابات بمن حضر ولن تكون لحماس فرصة بتعطيلها

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ شمال القطاع

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ شمال القطاع

عبر معبر (إيرز).. ملادينوف يصل إلى قطاع غزة

عبر معبر (إيرز).. ملادينوف يصل إلى قطاع غزة

بحر: حكومة اشتية &#34;انفصالية بامتياز&#34; وللتغطية على &#34;الفشل السياسي&#34;

بحر: حكومة اشتية "انفصالية بامتياز" وللتغطية على "الفشل السياسي"

الكشف عن اعتقال فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قبل عامين ونصف

الكشف عن اعتقال فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قبل عامين ونصف

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

إدارة سجن (عسقلان) تفرض عقوبات بحق عدد من الأسرى بلا مبرر

إدارة سجن (عسقلان) تفرض عقوبات بحق عدد من الأسرى بلا مبرر

الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

عيسى: الصمت عن الفساد يجر نحو الظلم والاستبداد

عيسى: الصمت عن الفساد يجر نحو الظلم والاستبداد

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ شمال القطاع

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ شمال القطاع

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

منوعات

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في &#34;غوت تالنت&#34;

شاهد العرض الذي أبكى الملايين في "غوت تالنت"

&#34;عصام&#34; يُغادر باب الحارة

"عصام" يُغادر باب الحارة

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

خطوبة جينيفر لوبيز.. مليون دولار ثمن الخاتم

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

ملابس &#34;دُرة&#34; تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

ملابس "دُرة" تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير &#34;فالنتينو&#34; بسبب مرض والده

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير "فالنتينو" بسبب مرض والده

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

عربي

الجيش المصري يُعلن مقتل ثلاثة من جنوده و46 &#34;إرهابياً&#34; بشمال سيناء

الجيش المصري يُعلن مقتل ثلاثة من جنوده و46 "إرهابياً" بشمال سيناء

السعودية تبدأ محاكمة &#34;لُجين الهذلول&#34;

السعودية تبدأ محاكمة "لُجين الهذلول"

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة