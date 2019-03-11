بسبب مشاركة بوتفليقة.. ألف قاضٍ جزائري يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية





وكان بوتفليقة، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، وقدم أوراق ترشحه بمحاولة لتولي الرئاسة لولاية خامسة، وصل أمس إلى الجزائر، بعد فحوصات أجراها في العاصمة السويسرية، جنيف.





وتشهد مناطق واسعة في الجزائر، منذ نحو أسبوعين مسيرات حاشدة، احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى في 22 من نيسان/ أبريل المقبل.

رام الله - دنيا الوطنأعلن أكثر من ألف قاضٍ جزائري، رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).