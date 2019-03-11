إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد كبير من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، شهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للمنطقة صباح اليوم، بأعداد كبيرة.
أصيب عدد كبير من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، شهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للمنطقة صباح اليوم، بأعداد كبيرة.
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