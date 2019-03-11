إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد كبير من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، شهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للمنطقة صباح اليوم، بأعداد كبيرة.