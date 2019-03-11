إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصيب صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أثناء عمله في مهنة الصيد، قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.
وقالت صفحة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) على (فيسبوك): إن الصياد خليل سامح مقداد (15 عاماً) سكان الشاطئ، أصيب برصاصة مطاطية من جنود الاحتلال في الزوارق الحربية.
وأضافت: أن مقداد، أصيب بأذنه اليمنى في بحر بيت لاهيا، أثناء عمله بالصيد على "حسكة مجداف".
وكانت بحرية الاحتلال، اعتقت صباح اليوم، صياديْن اثنين قبالة شواطئ شمال غزة، أثناء عملهم في مهنة الصيد.
أصيب صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أثناء عمله في مهنة الصيد، قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.
وقالت صفحة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) على (فيسبوك): إن الصياد خليل سامح مقداد (15 عاماً) سكان الشاطئ، أصيب برصاصة مطاطية من جنود الاحتلال في الزوارق الحربية.
وأضافت: أن مقداد، أصيب بأذنه اليمنى في بحر بيت لاهيا، أثناء عمله بالصيد على "حسكة مجداف".
وكانت بحرية الاحتلال، اعتقت صباح اليوم، صياديْن اثنين قبالة شواطئ شمال غزة، أثناء عملهم في مهنة الصيد.
التعليقات