إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصيب صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أثناء عمله في مهنة الصيد، قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.وقالت صفحة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) على (فيسبوك): إن الصياد خليل سامح مقداد (15 عاماً) سكان الشاطئ، أصيب برصاصة مطاطية من جنود الاحتلال في الزوارق الحربية.وأضافت: أن مقداد، أصيب بأذنه اليمنى في بحر بيت لاهيا، أثناء عمله بالصيد على "حسكة مجداف".وكانت بحرية الاحتلال، اعتقت صباح اليوم، صياديْن اثنين قبالة شواطئ شمال غزة، أثناء عملهم في مهنة الصيد.