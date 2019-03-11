عبر معبر (إيرز).. ملادينوف يصل إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

وصل اليوم الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.





يأتي ذلك، في ظل تواجد السفير القطري محمد العمادي، وفي الوقت الذي تسعى فيه اللجنة القطرية، والأمم المتحدة لإطلاق مشروع عمل مؤقت للعاطلين عن العمل بغزة، بواقع عشرة آلاف فرصة عمل.





وأعلن ملادينوف، الشهر الماضي، إطلاق عشرة آلاف فرصة عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل في قطاع غزة، قائلاً: "الأمم المتحدة تمضي قُدماً نحو خلق 10,000 وظيفة مؤقتة للشباب والفلسطينيين العاطلين عن العمل في غزة".