الكشف عن اعتقال فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قبل عامين ونصف

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إنه جهاز الشاباك الإسرائيلي بالتعاون مع جيش الاحتلال والشرطة، اعتقلوا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، شاباً فلسطينياً بدعوى تنفيذه عملية طعن في عام 2016.



وأوضحت الصحيفة، أن تحقيقات الشاباك، كشفت أن المنفذ هو أيمن محمد على فواخره، ويبلغ من العمر (27 عاماً) من قرية جورة الشمعة في بيت لحم، وخلال جلسة تحقيق معه اعترف أنه قام بشراء سكين، ومن خلالها نفذ هجوم الطعن.وادعت الصحيفة، أن الشاب اعترف أنه وصل إلى مستوطنة (أفرات) من أجل قتل الإسرائيليين، وطعن مستوطن إسرائيلي في كانون أول/ ديسمبر عام 2016، مبينةً أنه تم تسليم نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية، لتوجيه لائحة اتهام ضده.