صرف رواتب موظفي السلطة المدنيين الأن.. وتباين "صادم" في النسب

بدء موظفون السلطة الوطنية الفلسطينية، ظهر اليوم الإثنين، بإستلام رواتبهم عن شهر شباط/ فبراير، وقد حصل باقي موظفين السلطة على رواتبهم مساء أمس الأحد بنسبة (50%) من الراتب.

وأكد موظفون مدنيون في السلطة الفلسطينية، أن الخصومات التي طالت رواتبهم شهدت تباين كبير في نسبة الصرف.





في ذات السياق، قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عارف أبو جراد: إن الرواتب صُرفت مساء أمس الأحد، لجميع موظفي السلطة الوطنية، باستثناء موظفي السلطة المدنيين، الذين لم يتلقوا رواتبهم حتى اللحظة.



وأضاف أبو جراد في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": وزير المالية شكري بشارة، خرج أمس في مؤتمر صحفي، قال خلاله: إن الرواتب ستصرف لكافة موظفي السلطة الأحد، بنسبة (50%) من نسبة الراتب الأصلي، وستصرف كاملة لمن رواتبهم دون الـ 2000 شيكل، ولم يحدث أي من ذلك.



وأكمل: "بعض الموظفين تلقوا رواتبهم بنسبة (50%) حتى أصحاب الرواتب المتدنية دون الـ 2000 شيكل بمن فيهم تفريعات (2005) وهذا ينافي ما أعلنه وزير المالية".



وأشار نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية، إلى أن ما منع إثارة البلبلة في قطاع غزة، أن المواطنين يشعرون بالاطمئنان حتى الآن، لأن الموقف موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، متمماً: "حصل موظفو السلطة بالضفة على (50%) من رواتبهم والمدنيون لم يتلقوا رواتب حتى الآن، كما حدث بقطاع غزة".

