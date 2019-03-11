الجيش المصري يُعلن مقتل ثلاثة من جنوده و46 "إرهابياً" بشمال سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الاثنين، مقتل عشرات "الإرهابين"، وثلاثة من جنودة في مواجهات بشبه جزيرة سيناء.
أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الاثنين، مقتل عشرات "الإرهابين"، وثلاثة من جنودة في مواجهات بشبه جزيرة سيناء.
وقال الجيش المصري: إن 46 "إرهابياً" قتلوا بشمال سيناء، فيما تم تدمير عدد من المخابئ، و17 سيارة للجماعات المسلحة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) عبر (تويتر).
وأضاف: أن ثلاثة جنود، قُتلوا أيضاً ضمن المواجهات التي دارت صباج اليوم الاثنين.
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