الجيش المصري يُعلن مقتل ثلاثة من جنوده و46 "إرهابياً" بشمال سيناء





وقال الجيش المصري: إن 46 "إرهابياً" قتلوا بشمال سيناء، فيما تم تدمير عدد من المخابئ، و17 سيارة للجماعات المسلحة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) عبر (تويتر).





وأضاف: أن ثلاثة جنود، قُتلوا أيضاً ضمن المواجهات التي دارت صباج اليوم الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش المصري، صباح اليوم الاثنين، مقتل عشرات "الإرهابين"، وثلاثة من جنودة في مواجهات بشبه جزيرة سيناء.