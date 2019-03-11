اجتماع بين اشتية وثوري (فتح) غداً الثلاثاء للتدارس حول تشكيل الحكومة المقبلة

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، محمد اللحام: إن اجتماعاً سيُعقد غداً الثلاثاء، بين أعضاء المجلس الثوري، ود. محمد اشتية، رئيس الوزراء المكلف، للتفاكر والتدارس حول الحكومة المقبلة.وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أن اجتماع الغد سيكون في مقر المجلس الثوري في مدينة رام الله، للتفاكر حول موضوع تشكيل الحكومة، وآليات ترجمة رؤية الرئيس في خطاب التكليف، وفق أولويات وأهداف الحكومة المقبلة.وتابع: حركة فتح ستكون جندياً للحكومة المقبلة في سبيل إنجاح الحالة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاجتماع أيضاً للتفاكر والتدارس حول آليات تطبيق الأهداف والرؤى للحكومة المقبلة، وفق كتاب التكليف من قبل الرئيس محمود عباس "ونحن نحترم رؤية الرئيس ود. اشتية في تشكيل الحكومة".يشار إلى أن الرئيس عباس، كلّف أمس الأحد، اشتية بتشكيل الحكومة المقبلة، ليكون خلفاً لرئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.