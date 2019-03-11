الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار من منزل أحد المواطنين في المدينة.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مواطناً تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة، حول تعرض منزله للسرقة من قبل أشخاص مجهولين وسرقة خزنة بداخلها مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار، وجهازي لاب توب وجهاز خلوي وساعات.وأوضح بيان العلاقات العامة، أنه تم تشكيل فريق عمل، وبجمع الأدلة، وبعد إجراءات كشف المعاينة على المنزل، تبين وجود خلع في شباك المطبخ.وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، وألقي القبض عليه، وأفاد أنه قام ببيع المصاغ الذهبي والتصرف به.وتم إحالة المتهم بالسرقة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.