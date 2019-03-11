شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني





وفي تفاصيل اللقطة، راوغ لاعب هانوفر راوغ الحارس، والمرمى فارغ وسدد تسديدة أرضية لكن بسبب الثلوج على أرضية الملعب توقفت الكرة بمفردها قبل الوصول إلى خط المرمى.





وانتهت المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الأسبوع 25 من الدوري الألماني، بفوز باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





رام الله - دنيا الوطنشهدت مباراة باير ليفركوزن وهانوفر ضمن مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم، لقطة طريفة كان بطلها الثلوج.