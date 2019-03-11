عاجل

  • اللحام: اجتماع الغد للتفاكر والتدراس حول آليات تطبيق الرؤى وفق كتاب التكليف

  • اللحام لـ"دنيا الوطن":اجتماع بين د.اشتية وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح غداً للتفاكر حول الحكومة

شؤون فلسطينية

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية
رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعنصري تفوق على غيره من العنصريين في حكومته، عندما أعلن أن دولة إسرائيل ليست دولة قومية لجميع مواطنيها، بل هي لليهوود فقط، وأن للأقليات الأخرى تمثيل قومي في دول أخرى.

وأكد أن نتنياهو تفوق من خلال أقواله في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي التي انعقدت في العاشر من آذار/ مارس 2019 على جميع العنصريين والفاشيين من أمثال نفتالي بينت، وإيليت شاكيد، وميري ريغيف، وموشي فيغلين، وغيرهم من القيادات الصهيونية اليمينية المتطرفة في إسرائيل، عندما أوضح على حد تعبيره نقطة تبدو أنها غير واضحة للجمهور الإسرائيلي، وتخلق بعض البلبلة بشأن هوية دولته باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي، وهي له فقط، وبأنها تحترم الحقوق الشخصية للجميع، من اليهود وغير اليهود على حد سواء، ولكنها كدولة قومية، ليست لجميع مواطنيها، وإنما هي فقط دولة للشعب اليهودي، وشدد على أن للشعوب الأخرى، والقوميات الأخرى، والأقليات الأخرى تمثيل قومي في دول أخرى على حد زعمه.

وأضاف، أن نتنياهو يخطئ، ويرتكب حماقة سياسية إذا هو اعتقد أن الفلسطينيين الذي يعيشون في أرض الآباء والأجداد في أراضي العام 1948 أو الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، سكان فائضون عن الحاجة أو غرباء أو مهاجرون وقادمون جدد، ويمكن أن يكونوا مادة للمتاجرة والمنافسة في حملته السياسية على أبواب الانتخابات الإسرائيلية المبكرة للكنيست، أو لحملات التمييز والتعبئة العنصرية لكسب أصوات المستوطنين، وأولئك الذين يتم تخدير وعيهم واستنفار غرائزهم البدائية ضد العرب من مواطني دولته.

وأكد أن عليه أن يتوقف تماماً عن اللعب في فضاء الأفكار والأيدولوجيات الفاشية والنازية المنحطة، التي كان اليهود أولى ضحاياها في عديد الدول الأوروبية على أيدي العنصريين الذين روجوا لدولة النقاء العرقي، وارتكبوا جرائم حرب مروعة وجرائم ضد الإنسانية، عندما تعاملوا مع مواطنيهم اليهود، وغير اليهود بتمييز استثناهم من المساواة في الحقوق السياسية والمدنية وحقوق المواطنة المتساوية بحجة انتمائهم لقوميات أخرى وأقليات أخرى. 

ودعا خالد الدول والمجتمعات المتحضرة والديمقراطية، التي ترفض التمييز بين مواطنيها على أساس انتماءاتهم القومية أو الدينية إلى إدانة تصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحذيره من العواقب الخطيرة التي تترتب على ركوب موجة عالية من التطرف اليميني والعنصرية، وإنكار حقوق المواطنة للفلسطينيين، الذين يعيشون في دولة إسرائيل وتنكر على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة حقهم في تقرير المصير في أرض آبائهم، وأجدادهم وفي وطنهم، الذي لا وطن لهم سواه.

أخبار ذات صلة

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

أم جهاد: أغلب من قُطعت رواتبهم &#34;فتحاويون&#34; بامتياز.. وأُعيدت رواتب (71) منهم

أم جهاد: أغلب من قُطعت رواتبهم "فتحاويون" بامتياز.. وأُعيدت رواتب (71) منهم

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

يسرائيل هيوم: السلطة الفلسطينية تُفضل غانتس على نتنياهو

يسرائيل هيوم: السلطة الفلسطينية تُفضل غانتس على نتنياهو

بدء صرف المنحة القطرية الرابعة للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد بغزة

بدء صرف المنحة القطرية الرابعة للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد بغزة

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

"الحركي للصحفيين" يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

"الحركي للصحفيين" يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شواطئ شمال غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شواطئ شمال غزة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 10 مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 10 مواطنين

منوعات

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

ملابس &#34;دُرة&#34; تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

ملابس "دُرة" تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير &#34;فالنتينو&#34; بسبب مرض والده

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير "فالنتينو" بسبب مرض والده

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

&#34;يخلق من الشبه 40&#34;.. حتّى بين النّجمات

"يخلق من الشبه 40".. حتّى بين النّجمات

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

عربي

السعودية تبدأ محاكمة &#34;لُجين الهذلول&#34;

السعودية تبدأ محاكمة "لُجين الهذلول"

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

وزراء لبنانيون يشاركون في تنظيف أحد المرافق العامة

وزراء لبنانيون يشاركون في تنظيف أحد المرافق العامة

اليوم.. إسرائيل تُشارك ببطولة رياضية في الإمارات

اليوم.. إسرائيل تُشارك ببطولة رياضية في الإمارات