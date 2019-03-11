يسرائيل هيوم: السلطة الفلسطينية تُفضل غانتس على نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) "االمقربة من اليمين وبنيامين نتنياهو": إن الموقف الرسمي للقيادة الفلسطينية بشأن انتخابات الكنيست في إسرائيل، هو رام الله لا تملك موقفاً واضحًا يفضل الكتلة اليمينية أو الكتلة اليسارية.وادعت الصحيفة، أن القيادة الفلسطينية، تفضل بيني غانتس وحزبه أزرق أبيض، على ولاية أخرى لبنيامين نتنياهو.وأكدت الصحيفة، أن المزاج العام في السلطة الفلسطينية، هو أن الليكود وأزرق أبيض هما نفس الشيء، وتنظر عيون الفلسطينيين بشكل رئيسي إلى وضع القوائم العربية في استطلاعات الرأي.ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن "القيادة الفلسطينية تفضل غانتس، وقائمة أزرق أبيض في رئاسة الحكومة، وذلك لأن رؤية غانتس كرئيس للوزراء القادم، ينبع من العداء لنتنياهو والحكومة اليمينية".وهناك سبب آخر، وهو الأمل الفلسطيني في أن تقود حكومة جديدة في إسرائيل إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية، وإلى إنجازات دبلوماسية للفلسطينيين على الساحة الدولية، من خلال استغلال عدم وجود خبرة سياسية لدى غانتس، ومعظم رجاله.