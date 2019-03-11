شؤون فلسطينية

بدء صرف المنحة القطرية الرابعة للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد بغزة

بدء صرف المنحة القطرية الرابعة للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد بغزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت صباح اليوم، مكاتب البريد في قطاع غزة اليوم الاثنين، بصرف الدفعة المالية القطرية الرابعة، والتي تبلغ 100 دولار، لآلاف الأسر الفلسطينية.

وقالت اللجنة القطرية: إنها ستبدأ صرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، اليوم الاثنين.

ومن المتوقع، أن تستفيد من المساعدات النقدية 55 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار، للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخراً من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.

وستتم عملية توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين، وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع.

وجاءت هذه المساعدات، ضمن منحة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الإغاثية لسكان قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.

وكان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وصل مساء الأحد، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز، حيث التقى بقيادة حركة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية.

افحص من خلال الرابط.. 
http://query.mtit.gov.ps/qfund2/

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